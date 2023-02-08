Depremzede aileler Marmaris'te ağırlanmaya başlandı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde mağdur olan depremzedeler Marmaris’e gelmeye başladı.

Çok sayıda ili etkileyen deprem sonrası Marmaris Kaymakamlığı, Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası, Getob, ve STK’ların destekleriyle Marmaris’teki otellerin depremzedeler için hazır hale getirildiği bildirilmişti. Depremin vurduğu illerden olan Hatay’dan dün beş kişilik bugün de bugün de içlerinde çocuklar olan sekiz depremzede Marmaris’te ağırlanmaya başladı. Sağlık kontrollerinin ardından konaklayacakları otellere yerleştirilmeden önce Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Psikososyal ekip tarafından ağırlanıp bilgileri alındı.

Marmaris’ten Antakya’daki arkadaşlarını almaya giden Samet Birleş "Depremi duyar duymaz dostlarımızı aradık ne yapacaklarını bilmez haldeydiler, hemen yola çıktık. Sabah 7 buçuk gibi inebildik .Ne yazık ki biz vardığımızda bile enkazlarda kendi imkanları ile çıkanlar vardı. Dönüşümüzde ambulanslar ve yardımlar gelmeye başladı, biz geri dönerken de iş makinaları yollara çıkmıştı’’ diyerek durumun çok kötü olduğunu belirtti.

OHAL ilan edilen 10 ilden biri olan Hatay’dan gelen depremzede aileden Nazlı Ceker ‘’ Hatay Antakya’dan geliyoruz çok büyük bir afet yaşadık hiçbir şeyimiz kalmadı, evlerimiz yaşadığımız yer dümdüz oldu. Kocam Antakya’da kaldı annesi, babası, abisi, abisinin ailesi enkaz altında , kurtaramadım en azından cesetlerine sahip çıkayım diyerek başlarında kaldı. Şehirde anonslar yapılıyor şehri terk edin diye ‘’ dedi.

Ceker ‘’İlk günden bir müdahale bekledik insanlar göçük altında imdat , kurtarın bizi diye bağırıyorlardı, duyuyoruz ama elimizden bir şey gelmiyor. Ben kıl payı çıkanlardanım apartmandan en son çıkan kişiyim iki depremde de en iki çocuğumla masanın altında bekledik. Merdivenlerimiz göçmüştü biz zorla indik aşağı ve bina çöktü, annemlerin merdivenleri tamamen gitti onlarda nasıl indiler bilemedik Allah yardımcı oldu‘’ diye konuştu.

Depremzede Kezban Köşkeroğlu ise ‘’ Benim de binam yerle bir oldu. Şaşırdılar nasıl çıktınız diye, Rabbim yardım etti, kırılan merdivenleri geri koydu bence ben ona inanıyorum çünkü merdiven yoktu biz nasıl aşağı indik sanki biri bizi aşağı indirdi ‘’ dedi.

Köskeroğlu ‘’ Kızkardeşlerim orada lütfen duyurun otobüsler gönderin otellerinizi açın gelsinler onlarda ‘’ diye çağrıda bulundu.