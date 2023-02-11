Depremzede ailelere ve çocuklara destek oluyorlar

DÜZCE(İHA) – Deprem bölgesine giden Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek ekipleri, bölgede bulunan çadır kentlerde ve enkaz başlarında ki aile ve çocuklara destek oluyor.

Kırmızı yelekliler olarak bilinen pisikososyal destek ekipleri depremden etkilenen çocukların ve ailelerin normal yaşantısına en hızlı ve hasarsız şekilde dönebilmesi için enkaz başında, hastanede, çadır kentlerde, geçici barınma merkezlerinde mücadele veriyorlar. Bir yandan da vatandaşların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesi için özveriyle görev yapıyor.

Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden deprem bölgesine giden psikososyal destek ekipleri asrın felaketinden etkilenen vatandaşların ve ailelerinin yanında önemli destekler sağlıyor.