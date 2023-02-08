Depremzede ailenin tedavisi Zonguldak'ta sürüyor

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde yıkıma sebep olan deprem sonucu, Hatay’da yıkılan bir binanın altında kalan bir anne ve üç çocuğu, Zonguldak’a getirilerek Ereğli ilçesinde tedavi altına alındı. Aile için sosyal medya hesaplarında yardım kampanyası başlatıldığı iddiaları üzerine ailenin herhangi bir yardım beklemediği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş’ta meydana gelen büyük depremde binlerce bina yıkıldı. Hatay’ın İskenderun ilçesinde yıkılan bir binanın altında kalan 1 anne ve 3 çocuk uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı ve Ereğli’ye yakınlarının yanına gönderildi. Tedavi için ilçede bulunan özel bir hastaneye yatırılan depremzedeler, gözetim altına alındı. 5 yaşındaki kız çocuğu, sağ uyluk kemiğinde kırık olduğu için ameliyata alınarak gözetimde tutulacak.

Sosyal medyada aileye yardım için yapılan paylaşımları ise aile yalanladı. Aile, durumlarının iyi olduğunu ve herhangi bir yardım beklemediklerini dile getirerek, gerekli yardımların deprem bölgesindeki vatandaşlara veya kurumlara yapılmasını istedi.

"Bütün tedavi masrafları hastanemiz tarafından karşılanıyor"

Hastaların bütün masraflarının hastane tarafından karşılandığını söyleyen Başhekim Nevzat Çimenoğlu, ailenin sosyal medyadaki paylaşımları yalanladığını söyledi. Başhekim Çimenoğlu konuşmasında, "Dün hastanemize İskenderun’dan göçük altında kalmış 4 tane hasta geldi. Hastanın yakınları Ereğli’de olduğu için hastalarımız göçük altından çıktıktan sonra direk Ereğli’ye hastanemize getirdiler. Bir anne ve üç çocuk. Annede genel bir travma vardı, fazla bir şey yoktu. 13 yaşında bir oğlumuz var, oğlumuz 7-8 saat göçük altında kalmış, bir gece onları da misafir ettik. Yapılan bütün tahlilleri normal çıktı. 8 yaşında bir kızımız var, bu kızımızda da ufak tefek çizikler vardı. 5 yaşındaki kızımızda da sağ uyluk kemiğinde kırık var, kafasında biraz travma vardı genel durumları iyi. 3 hastamızı taburcu edeceğiz. Küçük kızımızı da bugün ameliyata alacağız; Ortopedi Uzmanı Doktor Recep Erdoğan tarafından hastanemizde ameliyat edilecek. Tabii deprem bölgesinden geldikleri için hastaların bütün tedavi masrafları Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Alp Demir Zorlu’nun kararı ile hastanemiz tarafından karşılanmaktadır. Ailenin herhangi bir talebi yoktur. Sosyal medyada birtakım paylaşımlar görüyoruz, ailenin hesap numaraları ile ilgili olarak. Aile kesinlikle kendilerine yardım yapılmamasını, durumlarının iyi olduğunu, eğer yardım yapmak isteyenler varsa gerekli kurumlara, deprem bölgesindeki insanlara yardım edebileceklerini söylediler. Hasta mahremiyeti, hasta hakları, hastaların gizliliği açısından hastalar kesinlikle basında ve sosyal medyada görünmek istemedikleri için biz de isimleri saklı tutuyoruz. Sadece hastalarımız hakkında bilgi veriyoruz. Sonuç olarak hastalarımız İskenderun’dan geldiler; göçük altından çıkmışlar, direkt Ereğli’ye getirmişler. Tedavileri yapıldı, 3 hastamız taburcu olma aşamasında; 1 küçük kızımız da sağ uyluk kemiği kırıldığı için ameliyat olacak" dedi.