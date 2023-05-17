Depremzede aileye AK Parti'den ziyaret

Gemlik öğretmenevinde kalan ve kısa süre önce bir öğretmen tarafından tehdit ve hakarete maruz kalan depremzede aileye, AK Parti ilçe teşkilatından destek geldi.

AK Parti İlçe Başkanı Osman Alemdar, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ferhat Özyılmaz ve Kadın Kolları Başkanı Aynur Beki, öğretmenevinde kalan depremzede aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak, yanlarında olduklarını ifade ettiler.

İlçe Başkanı Alemdar, "Devletimiz tüm halkımızın olduğu gibi depremzedelerimizin de yanında. İlk günden beri her zaman her konuda eksikleri ile alakalı sonuna kadar destek oluyoruz. Bu konuda Gemlik teşkilatı olarak da tüm birimlerimiz ile yanlarındayız" dedi.