Depremzede anne 4. çocuğunu Düzce'de dünyaya getirdi

Kahramanmaraş merkezli ikinci depremde evleri yıkılan ve ailesiyle geldiği Düzce’de 4. çocuğunu dünyaya getiren 39 yaşındaki depremzede Habibe Ceren, bebeğine doktorun adını verdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 10 ilde yıkımlar yaşandı. Merkez üssü Kahramanmaraş Elbistan olan depremde kendileri dışarıdayken evleri yıkılan ve ardından Düzce’ye gelen Ceren ailesinden 39 yaşındaki Habibe Ceren, burada 4. çocuğunu dünyaya getirdi. Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde doğum yapan Ceren, bebeğine doğumda kendisine yardımcı olan Dr. Öğr. Üyesi Betül Keyif’in ismini verdi.

Kız bebek dünyaya getiren Habibe Ceren ve ailesini hastanede, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cengiz Tuncer de ziyaret etti. Kahramanmaraş’taki evlerini kaybeden aile ile sohbet eden Prof. Dr. Sözbir, yaşanan afetten dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Düzce Üniversitesinin tüm imkanları ile depremzede vatandaşlarımızın yanında olduğunu ve deprem yaralarının birlikte sarılması gerektiğini vurguladı.