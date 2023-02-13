Depremzede çiftin ilk çocuğu Ereğli'de dünyaya geldi

Kahramanmaraş merkezli depreme hasar gören Hatay’daki evlerinde yakalanan 9 aylık hamile kadın, geldiği Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bebeğini dünyaya getirdi. Çift, kız bebeğine “Fadime” ismini verdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depreme Hatay’da yakalanan 9 aylık hamile Zeki Meşe ve İlkyaz Meşe çifti, Zonguldak’ın Ereğli ilçesine geldi. Depreme uykuda yakalanan çiftin Hatay’daki evleri zarar görürken, Ereğli öğretmen evine yerleştirildi. Burada doğum zamanı gelen anne, İlçe Devlet Hastanesinde bebeğini dünyaya getirerek kucağına aldı.

“Tek umudumuz Fadime”

Bebeklerini düzgün bir ortamda dünyaya getirmek istediklerini söyleyen Zeki Meşe, sözlerine şu şekilde devam etti,

“Eşimin doğum için son haftasıydı, evlerimiz yıkıldı. Arabaya bindik bu tarafa doğru ya nasip diyerek geldik. Burada amcamın kızı ikamet ediyor.. Kaymakam bey öğretmen evini tahsis etti, onlardan da Allah razı olsun. Buraya geleli 3 gün oldu, doğum hastanede oldu, çok şükür çocuğumun sağlığı yerinde. Allah devletimiz başımızdan eksik etmesin.”

“Her taraf yerle bir oldu”

Binaların yerle bir olduğunu söyleyen Zeki Meşe, “Binaların yarısından çoğu gitti. Sadece canımız sağ. Komşularımızdan, eşimizden, dostumuzdan kayıplarımız var. Çocuk olduğu için orada kalamadık mecbur bindik arabaya ya nasip önce Mersin’e gittik. Oralarda bize yakın olduğu için yer bulamadık. İki gün boyunca yolculuk yaptık bu tarafa geldik. Nasip burasıymış. Herkesten Allah razı olsun görmediğimiz, yapmadığımız iyiliği buralarda gördük. Ereğli halkından da, çalışanlarından da herkesten Allah razı olsun” dedi.