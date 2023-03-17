Depremzede çocuklar Başakşehir'de keyifli bir gün geçirdi

Başakşehir Belediyesi, deprem bölgesinden gelerek eğitimlerine ilçe genelindeki okullarda devam eden çocuklar için etkinlik düzenledi. Etkinlikte çocukları yalnız bırakmayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Her biriniz bizim için çok kıymetli ve değerlisiniz. Gönlünüzce eğlenin ve bugünün keyfini çıkarın” dedi.

Başakşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Bölgede altyapı, üstyapı ve konteyner kent çalışmalarının yanı sıra ilçe genelindeki yardım faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. Afet bölgesinden gelerek eğitimlerine ilçe genelindeki okullarda devam eden depremzede çocuklar için de etkinlik düzenlendi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, etkinlikte çocukları yalnız bırakmadı.

“Kendinizi asla yalnız hissetmeyin”

Yaraların hızla sarıldığını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bugün de sizler için anlamlı bir etkinlik düzenledik. Gönlünüzce eğlenin ve bugünün keyfini çıkarın. Kendinizi asla yalnız hissetmeyin. Biz sizinleyiz ve tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için varız” dedi.

“Sıfır Atık Güzel Gelecek” projesinin sevimli maskotları Başakgiller’in de yer aldığı etkinlikte, Başakşehir Tiyatro Akademisi öğrencileri de “Küçük Kara Balık” adlı tiyatro oyununu sahneledi. Çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.