Depremzede çocuklar Büyükşehir'le güldü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi’nde çocuk depremzedeler için moral motivasyon etkinliği düzenleniyor.

GBB Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı’na bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli yaşanan deprem sonrası, doğal afetin psikolojik etkilerini en aza indirgemek için belli aralıklarla sosyal etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Etkinliklerde, merkezde barınma ve beslenme ihtiyacını gideren aileler çocuklarıyla birlikte şarkılar söylüyor. Yapılan etkinliklerden dolayı memnuniyetini dile getiren ebeveynler, deprem sonrası bu tarz sosyal faaliyetlerin psikolojik açıdan hem çocuklarına hem de kendilerine çok iyi geldiğini ifade ediyor.