Depremzede çocuklar ekolojik köyü ziyaret etti

Ankara Mamak Belediyesi depremzedelere psikososyal destek vermeye devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta yaşanan 7.7 ve 7.6’lık büyük depremlerin ardından Türkiye bir olmuş, yaraları sarmak için harekete geçmişti. Depremin olduğu günden bu yana Mamak Belediyesi de hem deprem bölgesinde belediyecilik faaliyetlerine devam ediyor hem de Başkent’e gelen depremzede aileler için maddi manevi desteklerde bulunuyor.

Son olarak İnovasyon Müdürlüğü Mamak Füzyon Ekibi, akademisyenler, gönüllü öğrenciler, psikolog ve sosyologlardan oluşan Sosyal Farkındalık Topluluğu ile birlikte harekete geçti, depremzede çocukları ekolojik köyde misafir etti. Toprakla buluşan çocuklar, birçok atölyeye katılarak hayata dokundu. Ata tohumlarını keşfettiler, sebze fideleri diktiler. Köy fırınında ekmek yapmadan olmazdı, ekolojik köyün hamarat hanımları eşliğinde ekmek de yaptılar. Mamak Belediyesi’nin Çocuk Atölyeleri ile hayata dokunan depremzede minikler, keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

“Mamak Belediyesi depremzede kardeşlerinin yanında”

Meamak Belediye Başkanı Murat Köse, “6 Şubat’ta Yüzyılın Felaketi ile sarsılmıştık. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, depremzede kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Depremin olduğu günden bu yana Mamak Belediyesi sahada deprem bölgesinde, Mamak Belediyesi Başkent’e gelen depremzede kardeşlerinin yanında” diye konuştu.