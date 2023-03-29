Depremzede çocuklar gezici kütüphane ile buluştu

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı 2 depremin ardından Kırklareli’nde misafir edilen depremzede çocuklar için gezici kütüphane kitap ve oyuncak hediye edildi.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ilde hissedilen yıkıcı depremin ardından Kırklareli’nde depremzedeler misafir ediliyor.

KYK yurtlarında misafir edilen depremzede çocuklar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı İl Halk Kütüphanesine ait gezici kütüphane ile buluştu. Gezici kütüphanede personel tarafından çocuklara kitap ve oyuncak hediye edildi.

Yaşadıklarını kitap okuyarak unutmaya çalıştıklarını ifade eden Suzan Üregen 7 yaşındaki kızı ile gezici kütüphaneyi görünce çok mutlu olduklarını söyledi.

Üregen, herkesi kitap okumaya davet etti.