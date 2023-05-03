Depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi ortaklığında kurulan oyuncak toplama standı ile İzmitli vatandaşların getirdiği oyuncaklar deprem bölgesinden kentimize göç eden çocuklara verilecek.

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi depremden etkilenen çocuklar için oyuncak toplama standı oluşturdu. Belsa B Blok önünde kurulan ve İzmitlilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta oyuncakların yanı sıra kitap da toplandı. Kent genelinde yüzlerce çocuk depremzede kardeşleri için yeni oyuncaklar bağışladı. Stantta toplanan oyuncaklar, Kocaeli’ye göç eden depremzede çocuklara verilecek.