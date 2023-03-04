İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ile Kırklareli Basket’in karşılaşacağı maçta depremzede çocuklar için sahaya oyuncak atılacak.

İzmit Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların morallerini düzeltebilmek ve dayanışmayı arttırmak için "Haydi Maça, Oyuncaklar Sahaya" kampanyasını başlattı. İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın bugün Atatürk Spor Salonu’nda Kırklareli Basket’i ağırlayacağı maçta sahaya atılacak pelüş oyuncaklar depremden etkilenen çocuklara gönderilecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de tüm İzmitlileri pelüş oyuncaklarıyla birlikte maça davet etti.

Depremzede çocuklara oyuncak kampanyası

Başkan Hürriyet davet mesajında, “Sevgili İzmitliler, İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımımız, Kırklareli ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın güzel bir özelliği var. Depremlerden en çok etkilenenler çocuklarımızın yaralarını biraz daha hafifletmek için onlara oyuncak götüreceğiz. Bütün halkımız bu kampanyanın parçası olsun istedik. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak maçın devre arasında sahaya pelüş oyuncaklar atacağız. Yanınızda pelüş oyuncakları getirmeyi unutmayın. Bu sosyal sorumluluk projesi sonrası oyuncakları toplayarak sizin adınıza deprem bölgesindeki çocuklarımıza hediye edeceğiz. Bütün İzmitlileri bu kampanyaya destek için maça bekliyoruz” ifadelerini kullandı.