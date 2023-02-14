Depremzede çocuklar korkularını kağıda çiziyor

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı psikososyal destek personelleri, ‘asrın felaketi’ olarak nitelenen depremin etkisinde olan Diyarbakır’da çocuklar için çalışma yürütüyor. Çocuklar, yaşadıkları travmayı kağıda çiziyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin Diyarbakır’da enkaz çalışmaları aralıksız devam ederken, ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremde etkilenen çocuklara İl Milli Eğitim Bakanlığınca psikososyal destek personelleri, olumsuz duygulardan uzaklaşmaları için çalışma yapıyor.

Destek ekipleri, enkaz çalışmalarının yapıldığı alanlarda görev aldı. Kentte çadır kentlerin kurulmasının ardından çocuklarla özel olarak ilgilenen psikososyal destek ekipleri, depremin izlerinin silinmesi için çalışıyor. Ekipler psikolojik travma yaşanmasının önüne geçmek için çocuklara hikayeler okuyup, resim çizip ve çeşitli oyunlar oynuyor.

Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, Diyarbakır’da depremin ilk gününden itibaren kriz masası kurduklarını ve özel okulları, rehabilitasyon merkezleri ve 20 okulun kapılarını mağdur vatandaşa açtıklarını söyledi.

İlçede 2 noktada depremden etkilenen çocuklara psikolojik destek sunulduğunu ifade eden Subaşı, “10 ilimiz 1 Mart tarihine kadar tekrar tatil edildi. Diyarbakır olarak biz 2 noktada çocuklarımıza destek sunmaya çalışıyoruz. Psikososyal gruplarımız bu alanda danışman öğretmenlerimiz eşliğinde çocuklarımıza hizmet sunmaya çalışıyor. Diğer grupta da anaokulu öğretmenlerimiz eşliğinde oyun ve eğlence etkinliği çerçevesinde hem okullarımızda hem de çadırlarımızda bulunan çocuklara bu tarzda hizmet sunmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde görev yapan Rehber Öğretmen Gökhan Söylemez, gönüllü olarak yaşanan depremden etkilenen çocuklara psikolojik destek verdiklerini ifade etti.

Depremden sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak harekete geçtiklerini belirten Söylemez, “Geçen hafta toplantılar yapmaya başladık. Daha sonra da tüm çadır kentlerde çadırlarımızı kurup özellikle çocuklarımız için oyun alanları oluşturmaya çalıştık. Öncelikle psikolojik danışmanlar ve okul öncesi öğretmenleri olmak üzere buralara gelip ekip halinde dağıldık. Şuan çocuklara hem oyun oynatıyoruz hem de psikolojik eğitimler veriyoruz” diye konuştu.

Çocuklarda deprem etkisinin tek katlı resim çizerek güvende hissettiklerini ifade eden Söylemez, “Çocuklarda deprem etkisi şöyle olmaktadır. Örneğin oyun oynarken legoları yüksek katlı yapmaları veya resim çizerken özellikle ev çizmeleri biraz daha depremin etkilerini gösteriyor. Ama bu konuyla ilgili herhangi bir şey sorulmadı. Çocuklar deprem travmasını bir şekilde ifade edemeyince özellikle resim üzerine dökmeye çalışıyorlar. Çocuklar, genelde tek katlı evlerde güvende olduklarını düşündükleri için bir katlı evler çizmeye çalışıyorlar. Şu an daha psikolojik ilk yardımlarda özellikle çocuklara herhangi bir şekilde depreme dair neler hissettiklerini sormuyoruz. Çünkü çocuklar kendilerini ifade etmek istedikleri zaman biz onların yanındayız. Şu an özellikle rutinlerine dönmeleri ve kendilerini rahat hissetmeleri için çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.