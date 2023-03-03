Depremzede çocuklar tiyatro sanatçıları sayesinde moral buluyor

İzmit’ten deprem bölgesine giden gönüllü tiyatro sanatçıları, çeşitli oyunlar ve gösterilerle depremzede çocukların yüzünde tebessüm oluşturuyor.

Hatay’ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi’ne giden gönüllü tiyatro oyuncuları, depremden olumsuz etkilenen çocuklara moral vermek ve süreci kolay atlatmalarını sağlamak adına eğlenceli etkinlikler düzenliyor. Bucan Ekin Şimşek, Cengizhan Özdilek ve Tuana Bayrak, çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturuyor. Harbiye Mahallesi’ndeki depremzede çocuklar, palyaço ve pamuk prenses gösterileri, dansları ve oyun etkinlikleriyle doyasıya eğleniyor. Gönüllü tiyatrocular, sihirbazlık gösterisi, sosis balon yapımı, yüz boyama ve pamuk şeker dağıtımı gibi etkinliklerle de çocuklara keyifli vakitler yaşatıyor.