Depremzede çocuklara çizgi film izletildi

A101, deprem bölgesinde yer alan Şanlıurfa'daki deposunun bir bölümünü, depremden etkilenen çocuklara çizgi film izletmek için açtı.

Depremzede çocuklara çizgi film izletildi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

A101, deprem bölgesinde yer alan Şanlıurfa’daki deposunun bir bölümünü, depremden etkilenen çocuklara çizgi film izletmek için açtı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen iller arasında Şanlıurfa da yer aldı. A101, şehirdeki deposunun bir bölümünü, depremden etkilenen çocuklara çizgi film izletmek için açtı. Aileleriyle gelen çocukların yüzü güldü.