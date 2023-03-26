Depremzede çocuklara Edremit'te Ramazan morali

Balıkesir’in Edremit Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her akşam farklı bir mahallede gerçekleştirilecek olan Ramazan etkinliklerine başladı. İlk etkinlik deprem bölgesinden gelen çocuklar için yapıldı.

Edremit Belediyesi’nin düzenlediği etkinliğin ilk gününde Palyaço Papi ve arkadaşları Edremit Belediyesi’ne ait Afrodit Termal Otel’de belediye tarafından misafir edilen depremzede ailelerin çocuklarıyla buluştu. Çocuklar birlikte oyunlar oynayarak, şarkılar söyledi. Edremit Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından koordine edilen, maskotların çeşitli yarışmalar düzenlediği, dansların edilip çocuklarla oyunların oynandığı etkinlikler, Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde devam edecek.