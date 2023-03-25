Depremzede çocuklara özel Ramazan eğlencesi

Körfez Belediyesi, Kahramanmaraş’ta acıları hafifletmek ve eski Ramazan coşkusunu yaşatmak amacıyla çocuklara özel eğlence düzenledi.

Körfez Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Dilovası Belediyesi, Ramazan coşkusunu Kahramanmaraş’ta yaşatıyor. Acıları biraz olsun sarmak için çocuklara özel eğlenceler düzenleniyor. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Elmalar Mahallesi’ne giden seyyar eğlence ekibi, çocukları doyasıya eğlendirdi. İnteraktif masalların anlatıldığı, fıkraların havada uçtuğu programda çocuklar da mikrofonu eline aldı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da çocukların eğlencesine ortak oldu. Çocuklara ikramların da yapıldığı programda konuşan Başkan Söğüt, "Çocuklarımızın yüzü gülsün bize yeter" dedi.