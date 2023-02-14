Depremzede çocuklara ücretsiz psikolojik destek

Kütahya Belediyesi, Engelsiz Hayat Topluluğu ve Kütahya Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliğiyle deprem bölgesinden kente gelen çocuklara ücretsiz psikolojik destek verecek.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve bölgedeki birçok şehirde yıkıma neden olan depremler sonrasında Kütahya Belediyesi tüm imkânlarıyla seferber oldu. Afet bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için yardım malzemeleri, iş makineleri, personel, makine ve teçhizat desteğini sürdüren Kütahya Belediyesi, Engelsiz Hayat Topluluğu ve Kütahya Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliğiyle deprem bölgesinden şehrimize gelen çocuklara ücretsiz psikolojik destek verecek.

Proje çerçevesinde 4-15 yaş arası çocukların topluma yeniden kazandırılabilmesi için psikolojik destek sağlanacak. Ayrıca, yaşanan afet sonrası meydana gelebileceği öngörülen fiziki ve ruhsal sorunlardan dolayı sosyal uyaran eksikliğinin giderilmesi, çocuklarımızın psiko-sosyal açıdan normalleşme süreçlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.