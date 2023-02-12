Depremzede çocukları tıraş ettiler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gönüllü bir grup berber ve kuaför, otellerde konaklayan depremzede çocukları tıraş etti.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin Bodrum’a binin üzerinde vatandaş getirilerek otellere yerleştirildi. İlçedeki bir grup gönüllü berber ve kuaför, otellerde kalan çocuklar için seferber oldu.

Otellere gelen berberler ve kuaförler çocukların saçlarını kesti. Bazı kız çocuklarının saçlarını da özenle ördü. O anlarda mutlu olan çocuklar berberlere teşekkür etti.

Gönüllü berberler, haftanın belirli günlerinde otellerde kalan çocukları ücretsiz tıraş edeceklerini dile getirdiler.