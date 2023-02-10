Depremzede çocukların acılarını hafifleten gülümsemesi

Depremin vurduğu Osmaniye’de barınma noktalarında çocuklar için oyun alanları kuruldu. Oyun alanlarındaki çocuklarla gönüllü öğretmenler ve Mehmetçik yakından ilgilenerek acılarının gülümsemeye dönmesini sağlamaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin etkilediği şehirlerden Osmaniye’de de binalarda yıkım ve hasarlar oluştu. Evlerinde hasar oluşan vatandaşlar barınma alanlarında yaşamaya başladı. Barınma noktalarında yeme, içme, ve giysi yardımlarının yanı sıra vatandaşlara ve çocuklara yönelik psikososyal destek alanları da kuruldu. Okullar Kampüsünde kurulan barınma noktasında çocuklar içinde oyun alanları oluşturuldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan alanlarda uzman psikologlar ve öğretmenler çocuklar için seferber oldu. Çocuklara çeşitli eğitici ve öğretici oyunlar oynatılarak depremin izleri silinmeye çalışılıyor. Aynı zamanda bölgede güvenliği sağlamak için bulunan jandarma personeli de çocukların ilgi odağı halinde. Düğün salonuna kurulan barınma noktasında ise bir öğretmen hem kendi çocuğuna hem de depremzede çocuklar için çeşitli aktiviteler ile depremin izlerini silmeye çalışması dikkat çekti. Çocukların sevinci ise adeta bütün hüzünleri unutturdu.

“Geleceğimizi inşa etmek zorundayız”

450 çadırdan oluşan barınma kampında kurulan çocuk oyun alanın dışında bine yakın öğretmenin gönüllü olarak hizmet verdiğini ifade eden Osmaniye Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, “Geleceğimiz olan çocuklarımızı unutmamız gerekiyor. Çocuklarımızın gülümsemesi için ikinci gün temel ihtiyaçların karşılanmasının ardından burada görmüş olduğunuz öğretmenlerimizi hemen görevlendirdik. Burada gördüğünüz ve diğer kamplarda hizmet vermekte. Çocukların bu travmayı hızlı bir şekilde atlatabilmeleri bizim için çok önemli. Bine yakın öğretmenimiz gönüllü olarak hizmet vermekte. Çocukları hızlı bir şekilde iyileştirerek, hayatın içine sokmak zorundayız. Devlet ve millet olarak büyük bir acı yaşadık. Bu acıyı hızlı bir şekilde atlatarak geleceğimizi inşa etmek zorundayız. Biz bunun bilincindeyiz” dedi.

Kendi çocuğu ile birlikte depremzede çocuklardan depremin izini silmeye çalışan Öznur Gökşen Dinç, “Burada 4 tane salon var, hepsi de dolu. İnsanlar battaniyelerde çocuklarını uyutuyorlar. Çocukların depremin ilk gününde karton bardaklar ile oyunlar oynamaya başladı. Biz fark edemedik çünkü herkes kendi temel ihtiyaçlarının derdindeydi. Sonrasında birkaç boya kalemi ve kitabı bulduk ve çocukların ilgilendiğini gördük. Çocukların eğitici etkinlere ihtiyacı var” şeklinde konuştu.