Depremzede çocukların doğum günlerini kutladılar

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler depremzede çocukların doğum günleri kutladı.

Depremzede çocukların doğum günlerini kutladılar
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler depremzede çocukların doğum günleri kutladı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7.6’lık depremler sonrası Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri hemen bölgeye gitti. Ekipler Osmaniye’de Hokey Sahası Çadır Kent’te depremzede çocukların doğum günlerini kutladı. Ardından depremzede 300 kişiye pasta meyve suyu dağıtan ekipler, çocuklarla oyunlar oynayarak, depremzede ailelere ve onların çocuklarına manevi destek oldular.