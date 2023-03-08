Depremzede çocukların ilacı oyuncak

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, büyük afetin küçük tanıklarını mutlu etmek, onların yüzlerini güldürebilmek için Hatay’da ayak basmadık yer bırakmıyor. Bazen küçük bir toka, bazen pelüş bir oyuncakla mutlu olan çocuklar, depremin izlerini oyun oynayarak siliyor.

Hatay’da gelen yardımların dağıtımı koordinasyonunu üstlenen Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, temel ihtiyaç maddelerinin depremzedelere ulaştırılması için yoğun çaba harcarken, çocukları da ihmal etmiyor. Ekipler, büyük afetin küçük tanıklarını mutlu etmek, onların yüzünde küçük de olsa bir gülümseme oluşturmak için Hatay’da ayak basmadık yer bırakmıyor. Köy köy, mahalle mahalle gezen ekiplerden bazen bir toka, bazen bir pelüş oyuncak almanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, büyük felaketin izlerini oyunlar oynayarak siliyor.

Erzak dağıtımı çalışmaları sırasında çocuklardan gelen talepleri de tek tek not ekipler, daha temin ettikleri malzemelerde bu kez çocuklar için yollara düşüyor. Oyuncakların yanı sıra eğitim çağındaki çocuklar için de eğitim setleri dağıtılıyor.