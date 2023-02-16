Depremzede çocukların oyuncak mutluluğu

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yaraları sarmak için seferber olan Hendek Hayat Arama Kurtarma Derneği, depremzede çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Deprem felaketi sonrasında Tüm Türkiye seferber oldu. Hendek Hayat Arama Kurtarma Derneği de, depremin etkisinin en çok yaşandığı illerden Hatay’da yaraları sarmak için canla başla çalışıyor. Dernek üyeleri, başlattıkları yardım kampanyası çerçevesinde topladıkları oyuncakların dağıtımını yapıyor. Hem oyuncak dağıtan hem de tavşan ve palyaço kostümleri giyen dernek üyeleri, depremzede çocukların bir nebze de olsa yüzlerini güldürmeye çalışıyor.