Depremzede çocukların yüzü İHA'nın dronu ile güldü

7,6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki depremzede çocuklar, İhlas Haber Ajansı’nın dronunu uçurarak moral buldu.

6 Şubat’ta meydana gelen 7,6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İlçede bulunan vatandaşlar için yardımlar da sürerken, psikoteknik ekipleri de çocukların depremden en az etkilenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

İHA’nın dronu ile mutlu oldular

Öte yandan, depremlerin ardından etkilenen 10 ilde kamuoyunu bilgilendirmek için çalışmalarını sürdüren İhlas Haber Ajansı muhabirleri de karşılaştıkları çocuklar ile yakından ilgileniyor. 7,6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Elbistan ilçesinde de aileleriyle birlikte kurulan merkezlere yardımlardan yararlanmak için gelen çocuklar, bölgede Haber yapan İhlas Haber Ajansı muhabirleri ile beraber dron uçurdu. İhlas Haber Ajansı Kayseri Bölge Müdürlüğünden depremin merkez üssü Elbistan’a gelen muhabir Ali Göç, çocuklara dron kullanmayı öğretirken, keyifli anları ise kameraman Enderhan Öz görüntüledi. Dron kullanırken heyecandan ellerinin titrediğini belirten depremzede çocuk Muhammet’in mutluluk anları da objektiflere yansıdı.