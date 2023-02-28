Depremzede gençlere moral gezisi

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hasan Basri Çantay Yurdunda ağırlanan depremzede gençler Balıkesir’in tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.

Afet bölgesinden Balıkesir’e gelen misafir gençlerle Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Meydan ve Gençlik Merkezi Müdürü Ersin Güçlü kahvaltıda buluştu. Düzenlenen kent gezisi depremzede gençlere moral oldu. 15-29 yaş gurubu 25 afetzede gençler kahvaltının ardından, Gençlik Merkezi liderleri rehberliğinde Balıkesir’in tarihi ve kültürel yerlerini gezdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi E-Spor Merkezinin kapılarını depremzede çocuklara açtı. Balıkesir Gençlik Merkezi liderleri eşliğinde dijital gençlik merkezini gezerek, e-spor akademi çalışmaları hakkında bilgi aldılar. Bilgisayar ve oyun konsollarıyla dijital dünyada yoğun ilgi gören en güzel oyunları oynayan gençler keyifli vakit geçirirken yaşadıkları stresten az da olsa uzaklaşma fırsatı yakaladılar.

Gençler, Balıkesir Millet Kütüphanesi Ahmet Kot Kitaplığı, Balıkesir’in tarihi camilerinden Alaca Mescit, İncirli Camii, Zağnos Paşa Camii, Şeyh Lütfullah Camii, Çamlık Şehitler Camii, Tren Garı, Atatürk Parkını gezdi. Gençlik Liderleri kentimizi tanıtırken, şehir tarihi ve kültürü ile ilgili bilgiler verdi. Balıkesir Gençlik Merkezinde ise gençlere kulüp ve akademi çalışmaları tanıtılarak gençleri sosyal yaşama motive edecek faaliyetler düzenlendi.