Depremzede hayvanların yeni yuvası: Akyazı

Depremden etkilenen kedi ve köpeklerin yeni yuvası Akyazı Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi oldu. Vatandaşlar tarafından bölgeden getirilen depremzede hayvanlar, tedavi edildiği bakımevinde misafir ediliyor.

Felaketin ilk anlarından itibaren bölgeye yardım seferberliği başlatan Akyazı Belediyesi, depremden etkilenen kedi ve köpeklere de sahip çıktı. Afet bölgesinden ilçeye gelen 142 aileyi misafir eden Akyazı Belediyesi, vatandaşlar tarafından getirilen depremzede hayvanları da Akyazı Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevinde tedavi ediyor. Sokak Hayvanları Bakımevi, enkazdan çıkarılan 6’sı kedi ve 5’i yavru köpek olmak üzere toplam 20 hayvanın yeni yuvası oldu.

Hayvansever vatandaşlar tarafından Akyazı’ya getirilen kedi ve köpeklerin burada tedavi edildiğini ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Enkazdan kurtarılan ve sokakta sahipsiz kalan hayvanlarımızı burada misafir ediyoruz. Depremin hemen ardından insani yardımlarımızın yanı sıra kedi ve köpek maması yardımlarımızı da bölgeye gönderdik. Hem insanlarımıza hem de hayvanlarımıza Akyazı Belediyesi olarak hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.

Akyazı halkının depremin ilk gününden itibaren birlik ve beraberlik duygusu ile hareket ettiğini belirten Başkan Soykan, “İlk günden itibaren deprem bölgesine iş makinesi, arama kurtarma ekipleri, gıda, giyim ve diğer ihtiyaçlar konusunda yardımlarımızı yaptık. Akyazılı hemşehrilerimiz bu konuda çok duyarlı davrandılar. Gerek onların bize getirdikleri gerekse bizim aldığımız yardımları bölgeye ulaştırdık. 3 haftadır her hafta sonunu da deprem bölgesinde geçirerek insanlarımızla direkt temas ediyor ve yardımların bir kısmını bizzat dağıtmaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.

Akyazı’da 142 depremzede ailenin de misafir edildiğini söyleyen Başkan Bilal Soykan, “Toplam bin 140 kişi geldi ilçemize. Bir aileyi de kendi evimde misafir ediyorum. Akyazı ve Sakarya halkının misafirperverliğini burada göstermeye çalışıyoruz. Bölgeden ilçemize gelen depremzede sayısı günden güne artıyor. Biz onlara yardımcı olmaya ve misafir etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Deprem bölgesinden 20 tane hayvanımızı getirdik”

Başkan Soykan’a depremzede hayvanlara sahip çıktıkları için teşekkür eden Doğa Canlılarını Koruma ve Yaşatma Derneği Sakarya İl Başkanı Betül Sakalısarı ise, “Ülkemiz büyük bir felaket çemberinin içerisinden geçiyor. İnsanlarımız bu depremden büyük zarar gördüler. Tabi hayvanlarımız da büyük zarar gördü maalesef. Göçük altında kalanlar olduğu gibi barınakta olanlar da hizmet alamadılar. Depremin ikinci gününde Belediye Başkanımız Bilal Soykan ile görüştük. Kendisi ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti. Başkanımızın talimatı ve isteği ile deprem bölgesinden 20 tane hayvanımızı getirdik” ifadelerini kullandı.

“Enkazdan çıkan 6 kedi ve 5 yavru köpeğimiz de tedavi görüyor”

Betül Sakalısarı, “Buraya getirdiğimiz dostlarımızdan 6 kedi ve 5 yavru köpeğimiz enkazdan çıktı, klinikte tedavi görüyorlar. Diğerleri de Akyazı Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevinde, belediyemizin himayesindeler. Rutin kontrolleri ve tedavileri devam ediyor. İnşallah hep birlikte bu travmayı da atlatacağız. Derneğim, şahsım, Türkiye’deki tüm STK ve hayvanseverlerin sesi olarak Akyazı Belediye Başkanımız Bilal Soykan’a teşekkür ediyorum. İnsani yardımın yanı sıra mama yardımında bulundu ve yaşam evinin kapılarını depremzede hayvanlarımıza açtılar. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.