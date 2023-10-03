Depremzede işletmeler bilişim ve e-ticaret zirvesinde buluşuyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen işletmelerin e-ticaret ile kalkınmasına ve büyümesinde katkı sunmak amacıyla Adana’da bilişim ve e-ticaret zirvesi düzenleniyor. Zirvede; bilişim, e-ticaret ve e-ihracat sektörlerinin önde gelen şirketleri bir araya geliyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen ve Elektronik Ticaret Derneği (ELİDER) ve Adana Bilişimci İş İnsanları Derneği’nin (ABİAD) öncülük ettiği zirveye, depremden etkilenen illerin ticaret ve sanayi odaları ve kamu kurumları temsilcileri de katılıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Adana Bilişim ve E-Ticaret Zirvesi, Elektronik Ticaret Derneği (ELİDER) ve Adana Bilişimci İş İnsanları Derneği (ABİAD) iş birliği ile düzenleniyor. Zirve, 5 Ekim 2023 Perşembe günü 09:00-17.00 saatleri arasında Adana Ticaret Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. Zirvenin sponsorluğunu Hepsiburada, EDM Bilişim, Akan Yürekli A.Ş. ile Diamond, organizasyonu ise Upista tarafından gerçekleşiyor.

Bakan Bolat’ın da katılması bekleniyor

Zirveye, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın da katılması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi Başkanı Hasan Önal da zirvede bir sunum yapacak. Depremden etkilenen illerin ticaret ve sanayi odaları, teknokentler, İŞKUR, KOSGEB, yerel ve global şirketlerin temsilcileri de yer alacak. “Deprem Sonrası Ticaretin Canlandırılması ve E-İhracat” teması ile düzenlenen Bilişim ve E-Ticaret Zirvesi’ne bilişim, e-ticaret ve e-ihracat ekosisteminden önde gelen markaların temsilcileri katılacak, depremzede işletmelerin temsilcileri ile tecrübelerini paylaşacak. Katılımcılar, ayrıca, e-ticaret ve e-ihracat başarı hikayelerini dinleme fırsatı bulacak.

"Depremzede işletmelere e-ticaret ve e-ihracat vizyonu sunmayı hedefliyoruz"

ELİDER Başkanı Fehmi Darbay, bilişim ve e-ticaretin her geçen daha da önem kazandığını vurgulayarak, “Deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin sektör temsilcilerine birebir ulaşabilmesi, yeni teknolojileri ve güncel gelişmeleri öğrenebilmesi için Bilişim ve E-Ticaret Zirvesi düzenliyoruz. Ağırlıklı olarak deprem bölgesinden olmak üzere Türkiye genelinden bilişim ve e-ticaretin önde gelenlerini ve sektör temsilcilerini ağırlayacağız. Alanında uzman kişiler konuşmacı ve panelist olarak tecrübelerini paylaşacak. Zirve, bölgede bilişim, e-ticaret ve e-ihracat odaklı yeni iş birliklerine de zemin hazırlayacak” ifadelerini kullandı. Bilişim teknolojileri ve e-ticaret ekosisteminden yenilikçi ve vizyoner isimlerin yer alacağı zirvenin bölge ekonomisine katkı sunacağına dikkat çeken Fehmi Darbay, “Deprem sonrası bölgede ticareti yeniden canlandırmak, işini büyütmek ve yurt dışına açılmak isteyen işletmeler için e-ticaret ve e-ihracat vizyonu sunmayı hedefliyoruz” diyerek, ELİDER olarak bölgedeki işletmelere ve sektöre katkıda bulunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

"Yenilikçi ve vizyoner isimler bir araya geliyor"

ABİAD Başkanı Mehmet Ali Altun ise, bölgedeki firmaların bilişim ve e-ticaret için büyük bir potansiyel teşkil ettiğini vurgulayarak, “Bilişim ve E-Ticaret Zirvesi, deprem dalgası ile işleri aksayan bölge işletmelerine bilişim ve e-ticaret odaklı katkı sağlayacak” dedi. Altın, “Günümüz hızla gelişen bilişim ve e-ticaret birbiri ile iç içe geçmiş durumdadır. Yapay zekadan blockchain’e, siber güvenlikten bulut bilişime kadar birçok noktada yolları kesişen bilişim ve e-ticarette yenilikçi fikirler ve fırsatlar zirvede ele alınacak. Bilgi verici sunumlar, etkileşimli tartışmalar ve network imkanı sunacak. Teknoloji devlerinden, start-up’lara, akademisyenlerden kamu kurumları temsilcilerine kadar saygın konuşmacılar deneyimlerini paylaşacak. Zirvenin bilişim ve e-ticaret endüstrisinde katalizör görevi üstleneceğine inanıyoruz" sözlerini kaydetti.

Mehmet Ali Altun, “Dünya Ekonomik Forumu’na göre, önümüzdeki 10 yıl içinde ekonomide oluşturulan yeni katma değerin yüzde 70’inin dijital platforma dayalı iş modellerinden gelmesi bekleniyor. Bu, iş dünyasının ve ekonominin dijitalleşme sürecinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu zirve aracılığıyla işletmeleri, e-ticaretin geleceği, yapay zeka ile entegrasyonu ve dijital dönüşümde liderlik etme konularında daha fazla bilgi edinmeye davet ediyorum. Panellerimiz, birbirinden değerli konuşmacıların katılacağı ve e-ticaret, e-ihracat, yapay zeka gibi konularda önemli bilgilerin paylaşılacağı yoğun bir günü kapsayacak” ifadelerini aktardı.

Zirvede neler konuşulacak

Adana Bilişim ve E-Ticaret Zirvesi’nde ele alınacak konu başlıkları şöyle; “Hepsiburada’nın Deprem Bölgesi İçin Yaptığı Çalışmalar”, “E-Ticarette Globalleşme Stratejileri”, “E-Ticarette Nasıl Başarısız Olunur?”,” Deprem Sonrası Ticaretin ve E-İhracatın Canlandırılması”, “E-Ticaret ve Bilişimde Yapay Zeka Kullanımı”, Üreticiler ve Toptancılar İçin E-Ticaret ve E-İhracat Fırsatları”, “Yazılım Endüstrisi ve Yazılım İhracatı”