Depremzede kadının bebeği, TCG Bayraktar'da dünyaya geldi

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde, depremden zarar gören hamile bir vatandaşın kız çocuğu dünyaya gözlerini açtı.

Depremzede kadının bebeği, TCG Bayraktar'da dünyaya geldi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde, depremden zarar gören hamile bir vatandaşın kız çocuğu dünyaya gözlerini açtı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde depremden zarar gören hamile bir vatandaşın kız çocuğu dünyaya geldi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yavrumuza sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyoruz" denildi.