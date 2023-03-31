Depremzede kadınlar, depremin izlerini silmeye çalışıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesindeki kadınların hayatlarını yeniden inşa etmeleri, yıkımın olumsuz etkilerinden kurtulmaları, sosyal ve ekonomik yönden güçlenmeleri için yeni hizmet birimleri oluştururken, girişimci kadınlara da destek oluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremzede kadınların hızlıca hayatlarını yeniden kurmaları, rehabilite olmaları ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamaları için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ülkemizin dört bir yanından gelen kadın kooperatiflerinin desteği ile Gaziantep’te 2, Kahramanmaraş’ta 2, Adıyaman ve Malatya’da 1’er tane olmak üzere çadır ve konteyner kentlerde toplamda 6 iş atölyesi açtı. Böylelikle kadınların ekonomik anlamda teşvik edilmesi planlanıyor.

İş atölyelerine çarşaf, yastık kılıfı, tişört gibi acil ihtiyaçların üretilmesi için dikiş makinesi, halı, kilim tezgahları yerleştirildi. Örgü, takı tasarımı, ahşap boyama ve ebru alanları oluşturuldu. Bu atölyelerde usta öğreticiler eşliğinde dikiş nakış öğrenen kadınlar, diğer depremzedelerin ihtiyaçlarını da karşılayarak onlara destek oluyor. İş atölyelerindeki eğitimlere katılan kadınlar hem becerilerini geliştiriyor hem de depremin olumsuz etkilerinden kurtuluyor. Bu zamana kadar yaklaşık 2 bin 500 depremzede kadın iş atölyelerine katılarak diğer depremzedeler yararına da katkı sağladı.

Bakanlık tarafından ayrıca, iş atölyeleri ile depremden etkilenen illere yakın aktif kadın kooperatifleri eşleştirildi. Bu sayede orta ve uzun vadede hem üretim kapasitelerinin artırılması hem de kadınların ekonomik anlamda teşvik edilmesi planlanıyor. Depremden etkilenen kadın kooperatiflerinin desteklenmesine yönelik iş birliği öte yandan deprem bölgesinde bulunan tüm kadın kooperatifleri ile iletişim kurularak deprem sonrası mevcut durumları değerlendirildi, ihtiyaçları tespit edildi. Bu çerçevede ilgili birimlerle koordinasyon sağlanarak kadın kooperatiflerinin ellerinde bulunan ürünlerin satışı sağlanıyor. Ayrıca Bakanlık, deprem bölgelerinde bulunan ve olumsuz etkilenen kadın kooperatiflerinin desteklenmesine yönelik özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği geliştirilmesine yönelik çalışmalar da yürütüyor.

Depremzede anneler için bebek bakım odası

Bakanlık, depremzede annelerin bebeğini emzirebileceği, altını değiştirebileceği, çocuk bezi, ıslak mendil gibi temel ihtiyaç malzemelerinin olduğu, anne ile bebeğin mahremiyetinin korunabildiği ortak alanların oluşturulmasını planladı.