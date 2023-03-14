Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarının (KEÇMEK) Yayla Mahallesi Şubesi’nde depremzede kadınlar için amigurumi etkinliği düzenlendi. Yoğun ilgi gösterilen amigurumi çalışmasında el örgüsüne merak duyan kadınlar tığ ve iplerle rengârenk ürünler üretti.

Depremzede kadınların önümüzdeki dönemlerde kazanç elde edilebilmeleri için gerçekleştirilen çalışmada KEÇMEK öğretmenleri tarafından çeşitli bilgilerde verildi. Hem afetin travmasını atlatmaları hem de meslek edinmeleri için depremzede kadınlara yönelik KEÇMEK’teki çalışmaların devam edeceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Depremzede kadınlarımızın sosyalleşmesi ve meslek edinmesi açısından da kurs merkezlerimiz oldukça faydalı işler yapıyor. Burada öğrendiklerini uygulayarak el emeği göz nuru ürünler ortaya koyacak ve ev ekonomilerine katkı sağlayacaklar. Deprem bölgelerinden Ankara’ya gelen tüm kadınlarımıza kapımız sonuna kadar açık” dedi.