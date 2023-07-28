Depremzede kadınlar için dikiş atölyesi kuruldu

İzmit Belediyesi, Kahramanmaraş’taki depremzede kadınlar için dikiş atölyesi kurdu.

İzmit Belediyesi, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen deprem sonrası bölgedeki çalışmalarına devam ediyor. Bölgede çadır ve konteyner kent kuran İzmit Belediyesi, depremzede kadınlar ve çocuklar için de çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede İzmit Belediyesi bir hayırsever ile birlikte Kahramanmaraş’ta kadınlar için dikiş atölyesi kurdu. Deprem bölgesindeki kadınlar, hem boş zamanlarını değerlendirmek hem de ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İzmit Belediyesi’nin kurduğu konteyner dikiş atölyesine yoğun ilgi gösteriyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Kahramanmaraş’taki hayırseverlerin koordinasyonunda yürütülen atölyeden faydalanan 10 kadın, dikiş atölyesinin kendileri için çok iyi olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.