Depremzede kadınlar İstanbul'da ünlü şeflerden eğitim aldı

Kahramanmaraş’tan gelen 20 depremzede kadın, Türk Kızılay’ın İstanbul’da ünlü şeflerin katılımıyla düzenlediği iki günlük atölyede; pizza, makarna ve tatlı yapım teknikleri üzerine eğitim aldı.

Türk Kızılay, deprem bölgesindeki kadınların istihdama katılımını desteklemek üzere ünlü şefler eşliğinde Gaziantep, Hatay ve Adıyaman’da düzenlediği ’İyilikle Pişen Hayatlar’ atölyelerinin dördüncüsünü İstanbul’da düzenledi.

Kahramanmaraş’tan 20 depremzede kadının katıldığı atölyenin ilk günü ünlü şef Danilo Zanna’nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Şef Zanna rehberliğinde pizza ve makarna yapım tekniklerini öğrenen katılımcılar, ikinci gün ise şefler Beyza Huri Aydın ve Barbaros Yoloğlu liderliğinde Kartal’daki Kızılay Huzurevi’nde tatlı atölyesine katıldı. Hazırladıkları tatlıları huzurevi sakinlerine ikram eden katılımcılar, daha sonra ünlü şef Somer Sivrioğlu’nu restoranında ziyaret etti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, "İyilikle Pişen Hayatlar atölyelerimizi bir yandan yemek yaparken rehabilite olmak ama bir yandan da bu işi meslek haline getirmek isteyen kadınlarımız için fırsat sunmak adına düzenliyoruz. Şeflerimizin verdiği sözler var. Şefimiz Danilo da aynısını söyledi, her kim gelip işe girmek isterse yeri hazır. Biz bu atölyelerimizi durdurmayacağız. Çünkü Türkiye’nin dört bir tarafında aslında iş hayatına atılmak istemiş ama bir şekilde fırsat bulamamış ve mutfağı da profesyonel kariyer olarak hedeflemiş kadınlarımız var" dedi.

Şef Danilo Zanna, projeye dahil olmaktan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"İyilikle Pişen Hayatlar atölyelerinin bir parçası olmak bizim için bir onur. Bence zor dönemleri yaşayanlara en büyük hediye, en büyük yardım umut verebilmek. Bu proje de buna hizmet ediyor."

Şef Somer Sivrioğlu ise depremzede kadınların emeklerinin değer bulması için projeyi çok önemsediklerini belirterek, "Depremzede kadınların zaten çok iyi yaptıkları yemekleri, ticari bir girişim veya mesleğe dönüştürmek için çalışıyoruz. Kızılay’la birlikte bu hayatlara dokunabildiğimiz için, İyilikle Pişen Hayatlar’ın bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.

İyilikle Pişen Hayatlar atölyesine katılan ve İstanbul’u görme fırsatı bulan kadınlar ise Türk Kızılay’a çok teşekkür ederek programın kendilerine umut ve cesaret verdiğini söyledi.

Katılımcılardan İlkay Adlamış, Kahramanmaraş’ta bazlama yaparak geçindiğini anlatarak öğrendiklerini hayata geçireceğini belirtti. 23 yaşındaki Nursena Akpınar ise Kahramanmaraş’ta bir pastane açma hayali olduğunu, atölyenin pastacılık adına önemli bir eğitim sağladığını ifade etti.