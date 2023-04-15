Depremzede küçük Ravza sağlığına kavuştu

Şanlıurfa’da birçok hastalıkla mücadele eden ve depremden olumsuz etkilenerek rahatsızlıkları artan 5 buçuk yaşındaki Ravza Mirzalıoğlu, Ankara’da sağlığına kavuştu.

Şanlıurfa’da yaşayan ve birçok hastalıkla mücadele eden 5 buçuk yaşındaki Ravza Mirzalıoğlu depremde yaşadığı korku ve endişeyi atlatamayınca babası Ankara’ya getirdi. Birçok hastalıkla aynı anda mücadele eden Ravza’nın babası, Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kızına çare bulunabileceğini öğrendi. Ravra Mirzalıoğlu’nu muayene eden Genel Cerrah Prof. Dr. Hakan Buluş, hastasının KBB Kliniğince görülmesi gerektiği kanaati oluşunca yine alanında ünlü KBB Uzmanı Prof. Dr. Aydın Acar’a yönlendirdi. KBB Kliniği’nde yapılan muayene, tahlil, tetkiklerden sonra acil ameliyat kararı alınan Ravza, ailesinin onayının ardından yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

İhlas Haber Ajansı’na açıklamada bulunan baba Ömer Faruk Mirzalıoğlu, Ravza’nın hastalığının doğuştan olduğunu belirterek, “Boynundan dolayı bir problem vardı. Biz bilmiyorduk. Bayağı bir süreçten geçtik. Boyunla ilgili bir şey yapamadılar. Kızımda birçok hastalık var; tiroit, bronşit, astım, bademcik, boynunda kısalık

ve genişlik, kulaklarında çökme gibi birçok sorunumuz var. Depremde çok sıkıntı yaşadık. Ev yok, dışarıda soğukta kaldık. Çocuk kucağımızda krize girdi. Camilerde yattık, arabada yattık, eve giremiyoruz, evimiz hasar aldı. Bu şekilde bayağı bir problem yaşadık. Artık çocuk dayanamaz duruma geldi. Yemek yemez, sürekli krize girer, bronşit astımı da var” dedi.

Herhangi bir hastaneye gittiklerinde Ravza’ya müdahale edemeyeceklerini söylediklerini aktaran Mirzalıoğlu, “Biz de bu hastaneye geldik. Sağ olsun Prof. Dr. Hakan Buluş hocam vesile oldu. Bizi Prof. Dr. Aydın Acar hocaya yönlendirdi. Aydın hocam ameliyatımızı yaptı. Kulaklarımıza müdahale edildi. 3 gündür buradayız. Çok şükür çocuğumuzun bir sorunu yok. Başta Aydın Acar hoca olmak üzere tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlardan Allah razı olsun. Anne babalara seslenmek istiyorum. Çocuğunuzun çok ufak dahi bir sıkıntısı olsa mutlaka doktora götürün, geç kalmışım pişmanlığını yaşamayın” diye konuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Aydın Acar ise şu ifadeleri kullandı:

“Bu hastamız deprem bölgesinden gelen 5 buçuk yaşında genetik geçişe sahip sendromik bir hastamız. Deprem bölgesinde şu anda ameliyat şartları biraz zor olduğu için bize yönlendirdiler. Bu hastamızda da sendromik problemler olduğu için kısa boyun ve boyun omur kemiklerinde bozukluklar mevcuttu. Yelken boyun dediğimiz boyun genişliği ve kısalığı, kısıtlı boyun hareketleri, aynı zamanda bademcik şikayeti ve kulakta sıvı vardı. Acil ameliyat yapılmasına karar verdikten sonra anestezi doktoru arkadaşımızla organizesini yapıp, ameliyatı planladık. Hastamızı yattıktan 1 gün sonra hemen ameliyata aldık. Dikkatli olmamız gerekiyordu. Boynunun kısalığı ve değişik sebeplerle entübasyonu çok zor bir hastamız. Bunların her türlü ayrıntısını planlayarak ameliyata girdik. Bademcikleri aldık, kulaklara müdahale ettik. İnşallah sağlığına kavuşacak. Sendromik tanısı olan bu tip hastalarda aileler dikkatli olmalı. Bu tip hastalıkların gerek tedavisi ve gerekse ameliyat zorluğu göz önüne alınarak tam teşekküllü hastaneye müracaat edilmelidir.”