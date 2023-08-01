Depremzede liseli Duru, Kızlar Bilgisayar Olimpiyatında Avrupa Şampiyonu oldu

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere yakalanmasına rağmen çalışmaktan yılmayan 11. sınıf öğrencisi Duru Özer, Türkiye’nin gururu oldu. Deprem sonrası akrabalarının bulunduğu İzmir’de yaşamaya başlayan ve Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsündeki Anadolu Lisesi’nde, Semra Enver Yücel (SEY) Vakfının himayesinde eğitimine devam eden Duru Özer, geçen yılki başarısını tekrarlayarak Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’nda yine altın madalya kazandı.

Kız öğrencilerin bilişime olan ilgilerini artırmak amacıyla 2021’de düzenlenmeye başlayan Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’na (The European Girls’ Olympiad in Informatics -EGOI) Türk kız öğrenciler damgasını vurdu. Bu yıl İsveç’in Lund kentinde 15 - 21 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 52 ülkeden 189 öğrencinin katıldığı 3. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’nda Türkiye’yi temsil eden öğrencilerden 17 yaşındaki Duru Özer, altın madalyayı Türkiye’ye getirerek hem ailesinin hem de okulunun gururu oldu. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmek için yetiştirilen genç bilim insanları arasında yer alan Duru Özer’in bu yılki başarısı daha da anlamlı hale geldi. 6 Şubat’ta meydana gelen depremleri ailesiyle birlikte Kahramanmaraş’ta yaşayan Duru Özer, zor günler atlattı. Evleri depremde hasar gördü. Öğretmen, arkadaş, komşularının acılarına şahit oldu. Yaşadığı kenti değiştirmek zorunda kaldı. İki kardeşiyle birlikte İzmir’deki anneannesinin yanına gelip yerleşen, anne ve babası ise Kahramanmaraş’ta kalan Duru Özer, Semra Enver Yücel Vakfının (SEY) himayesinde eğitimine Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsündeki Anadolu Lisesinde devam etme kararı aldı.

Depreme rağmen pes etmedi

Yaşadığı zor günlere rağmen Duru Özer, bugünkü başarısının sinyallerini ise dokuzuncu sınıfta verdi. Bahçeşehir Koleji Matematik Olimpiyatları’nda Türkiye ikinciliğini kazandı. Daha sonra dokuzuncu sınıfta Kızlar Bilgisayar Olimpiyatları takımına girdi. Antalya’da 2022 yılında düzenlenen olimpiyatlarda ilk altın madalyasını kazandı. Bu yıl da birinciliği kimseye kaptırmayan Duru Özer, deprem ve sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Çok zor günler yaşadık, kaotik bir dönemi atlatmaya çalışıyoruz. O dönem Kahramanmaraş’ta kaybı olmayan kimse olmamıştır. Benim de arkadaşlarım, öğretmenlerim, anne ve babamın arkadaşları pek çok acı yaşadılar. Birçok insanı kaybettik. Yarım kalan yaşamlar oldu. Öğrencilerin okulları değişti. Hepimiz başka kentlere, başka okullara dağıldık. Zor günlerdi. Olimpiyatlara hazırlanmam da güç oldu. Ancak, belirli bir düzenimiz ve altyapımız olduğu için takım olarak iyi hazırlandık. Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü Anadolu Lisesi’ndeki yeni öğretmenlerim ve öğrenci arkadaşlarım da çok sıcak davrandılar. Bana yabancılık, sosyal olarak eksiklik hissettirmediler.”

Matematik ve bilgisayar sevgisi

Lise yıllarında bilgisayara olan ilgisinin matematiğe olan merakının devamı olarak geliştiğini dile getiren Duru Özer, Olimpiyatlar’daki başarısının temelinde de bunun olduğunu söyledi. Bilgisayar Olimpiyatları’nın iki oturumdan oluştuğunu ve üç problemi beş saatte çözmelerinin istendiğine dikkat çeken Duru Özer, “Aslında hepsi matematik problemleri. Problemlerin alt görevleri de oluyor. Problemleri kod yazarak çözmeye çalışıyoruz. Algoritmik düşünmek çok önemli. Asıl olan problemin nasıl çözüleceğini görmek. Sonrasında kodu çok rahat yazabilirsiniz. TÜBİTAK destekli kamplarda takım arkadaşlarımla çok iyi çalışmalarla hazırlandık” dedi.

Bilgisayar mühendisi olmak istiyor

Olimpiyatta en yüksek puanla ikinci kez altın madalyanın sahibi olan Duru Özer, gelecek yıl gireceği üniversite sınavında hedefinin bilgisayar mühendisliği bölümünü kazanmayı hedeflediğini söyledi. Meslek seçiminde acele etmediğini belirten Duru Özer, “Geleceğin değişken olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum ama gelecek ne getirecek göreceğiz. Bilgisayar Olimpiyatları başta olmak üzere her alanda kızların desteklenmesi çok önemli.” şeklinde konuştu.