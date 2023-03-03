Depremzede miniğe doğum günü sürprizi

İzmit Belediyesi, deprem felaketinin ardından ailesiyle birlikte kente gelen Elif Naz’a doğum günü sürprizi yaptı.

İzmit Belediyesi Koordinatörü Cem Serhat Dayanç ve Çınar ekibi, Kahramanmaraş’tan İzmit’e gelen minik Elif Naz’a doğum günü sürprizi yaptı. 4’üncü yaşına İzmit’te giren Elif Naz, sürprizden mutlu olduğunu ifade ederek, yetkililere teşekkür etti.