Depremzede minikler hem öğreniyor hem de eğleniyor

Kartepe Belediyesi, KYK’da kalan depremzede çocukların yaşadıkları travma sürecini hızlı atlatabilmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Etkinliğe katılan minikler hem öğreniyor hem de eğleniyor.

Kartepe Arslanbey KYK Yurdu’nda misafir edilen depremzede çocukların travma sürecini daha sağlıklı ve hızlı atlatabilmeleri için etkinliklerle destek veriliyor. Daha önce Arslanbey KYK’da kalan 120 çocuğun katıldığı "Çikolatalı Elma Atölyesi" etkinliği yapılırken, bu hafta da 6-8 yaş gurubu 50 öğrencinin katıldığı "Kendi Oyuncağımı Tasarlıyorum Atölyesi" gerçekleştirildi. Çocuklar ahşap oyuncakları yaptıktan sonra müzik eşliğinde dans edip eğlendi. Kartepe’de kalan depremzedeler için etkinliklere devam edileceğini belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Asrın felaketinde ülke olarak canımız yandı. Bu felaketten en fazla çocuklarımız etkilendi. Bu yaşadıklarını geride bırakarak normal hayatlarına bir an evvel dönmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Fiziki şartları kadar ruhsal etkileşimleri de çok önemli. Olumsuz izlerin kalıcılığını silmeye çalışıyoruz" dedi.