Depremzede misafirlerin her ihtiyacına koşuyorlar

Süleymanpaşa Belediyesi, 6 Şubat günü gerçekleşen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası Süleymanpaşa’ya gelen depremzedelerin tüm ihtiyaçları ile yakından ilgileniyor.

Süleymanpaşa’da misafir edilen 3 bini aşkın depremzedeye yaklaşan Ramazan ayı öncesi erzak desteği sağlandı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, bir ailenin bir aylık temel erzak ihtiyacı (bakliyat, makarna, sıvı yağ, un gibi) göz önüne alınarak hazırlanan erzak paketleri, Süleymanpaşa Belediyesine bağlı ekiplerce depremzedelerin evlerine kadar ulaştırıldı. Ayrıca ailelere marketlerde kullanabilecekleri alışveriş kartları da takdim edildi.

"Misafirlerimize ramazan kumanyası ve alışveriş kartı teslim ediyoruz"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Asrın felaketini en acı şekilde yaşamış, evlerini, yurtlarını, sevdiklerini geride bırakarak Süleymanpaşa’mıza gelen vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Süleymanpaşa Belediyesi olarak yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla, misafir olarak kaldıkları evlerinde ziyaret ettiğimiz depremzede vatandaşlarımıza, Ramazan kumanyalarını ve market ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alışveriş kartlarını teslim ediyoruz. Mevla’m birliğimizi ve beraberliğimizi artırsın, böyle büyük acıları bir daha yaşatmasın" dedi.

Depremzede çocuklara moral etkinliği düzenlendi

Öte yandan, Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, depremzede ailelerin çocuklarına özel eğlenceli aktivitelerle dolu bir etkinlik organize edildi. Asrın felaketini yaşayan çocuklar, yüz boyamadan sosis balona, ebru, kitap ayracı, robotik kodlama, resim atölyelerinden akıl ve zekâ oyunlarına, Survivor parkurlarından okçuluğa ve keyifli oyunlara, bandodan eğlenceli maskotlara kadar çok sayıda etkinliğin yer aldığı hafta sonu şenliğinde doyasıya eğlenerek keyif dolu bir gün geçirdi. Etkinliklerde çocuklarının yanında olan ailelere de çeşitli ikramlarda bulunuldu. Benzer etkinliklerin belirli aralıklarla tekrarlanarak, depremzede çocuklara desteğe devam edileceği öğrenildi.