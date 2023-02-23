Depremzede o anları anlattı: 'Çığlık ve dua seslerini hiç unutamıyorum'

Deprem felaketinden ailesiyle birlikte sağ kurtulan ve Sinop’taki halasının yanına taşınan bir depremzede, korku dolu geceyi anlattı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından, Hatay’ın Antakya ilçesinden Sinop’a gelen Dilek Kayar (25), o gece sokağa çıktıklarında duyduğu çığlık ve dua seslerini unutamadığını söyledi. Gece 04.17’de deprem sarsıntısıyla büyük bir şokla uyandıklarını söyleyen Dilek Kayar, “Kardeşlerimle birbirimize baktık o sarsıntıyı hissettiğimiz an, birlikte kapıya koştuğumuzu hatırlıyorum. Diğer küçük kardeşimi almak için yanına koştum, annem vardı yanında ‘Yusuf kalk’ diyordu. Kardeşim ne olduğunu soruyordu, annem de ‘Deprem oluyor’ deyip onu aldı. Hava yağmurluydu, ben bir ara çorap almak için içeri koştum o şokla” dedi.

Sokağa çıktıklarında duyduğu seslerin hafızasından silinmediğini vurgulayan Kayar, “Çığlık sesleri, anne-baba bağırışları, dua seslerini hiç unutamıyorum. Sokağa çıktık, komşularımızla birlikte yerin sarsıldığını hissediyoruz. Bir şekilde arabaları çıkartmaya çalıştık, aracı olmayanlar aracı olanların yanına bindi, bir arabada kaç kişi olduğunu hatırlamıyorum” şeklinde konuştu.

Yaşadıkları büyük sarsıntıda yıllar önce aile büyüklerinin yapmış olduğu aile apartmanının ilk depremde ayakta kaldığını söyledi. Bunun sayesinde deprem anında sokağa çıkabildiklerini belirten Kayar, yeni yapılan binaların yerle bir olduğunu kaydetti.

Sinop’ta yaşayan akrabasının yanına geldiklerini ve aynı binada ev kiraladıklarını söyleyen Kayar, “1+1 dairede 6 kişi kalıyoruz. Geldiğimizden beri kıyafet ve yemek yardımlarını araştırıyoruz. Kent Konseyi çok yardımcı oldu bize. Ceketimiz yoktu, ayakkabımız yoktu, yemeğimiz eşyalarımız yoktu, öyle geldik biz Sinop’a” dedi.

“Hep hatırlasınlar ve önlem alsınlar”

Türkiye’de yaşanan bu acı dolu günlerin unutulmayıp herkesin önlem alması çağrısında bulunan Kayar, “İnsanlar sadece televizyonu açıp o insanların acılarıyla acı çekiyorlar biliyorum, ama unutmasınlar. Bu depremler daha önce de oldu, yine olacak. Biz deprem ülkesiyiz, bu bir gerçek. İnsanlar bunu bir köşeye itmesinler, hep hatırlasınlar ve önlem alsınlar. Eşyalarını sabitlesinler, evlerini kontrol ettirsinler. Bu acıları bizim yaşadığımız gibi onlar da yaşamasın umuyorum” diye konuştu.