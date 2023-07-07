Depremzede öğrenciler 'Yazımda Kardeşlik Var' yaz kampıyla bir araya gelecek

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde öğrencilere yönelik yürütülen “Yazımda Kardeşlik Var” yaz kampı, 10-17 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek.

Geçen sene terörden etkilenen bölgelerde yaşayan çocuklara yönelik gerçekleştirilen “Yazımda Kardeşlik Var” yaz kampı, bu sene deprem bölgesinde eğitim gören 12-14 yaş aralığındaki 500 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Depremzede çocuklara manevi destek sağlamak amacıyla düzenlenecek yaz kampına Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Gaziantep, Kilis, Adana, Şanlıurfa, Osmaniye ve Diyarbakır’da eğitim gören öğrenciler katılacak.

Kamp çerçevesinde öğrencilerin medeniyetlerin beşiği İstanbul’un tarihi ve kültürel yerlerini görmeleri, milli ve manevi değerleri öğrenmeleri, temel İslami bilgilerinin artması, kardeşlik ruhuyla sosyalleşmeleri amaçlanıyor. Kampta eğitim programlarının yanında birçok sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler de yer alacak. Kampta verilecek musiki, işaret dili, keçe, seramik, ebru, takı tasarım ve sokak oyunları gibi çok sayıda etkinlikle öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor. Bir hafta sürecek yaz kampı 17 Temmuz Pazartesi günü öğrencilerin hazırlayacakları gösteri ve sergiyle sona erecek.