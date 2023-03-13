Depremzede öğrenciler için 'Sanatın İyileştirici Gücü' etkinliği

Balıkesir T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi tarafından afet bölgesinden gelen ve Karesi ilçesine bağlı okullarda öğrenim gören çocuklara yönelik etkinlikler düzenleniyor.

"Sanatın İyileştirici Gücü" adıyla ilki gerçekleştirilen etkinlikte, T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesinde eğitim gören lise öğrencileri ve okulda görev yapan öğretmenler; afet bölgesinden gelen çocuklarla bir araya gelerek onlarla oyunlar oynadı, müzik eşliğinde etkinlikler gerçekleştirdi. Misafir çocukların gün boyu eğlendiği etkinlikler dahilinde yüz boyama, şarkılı oyunlar, konser, balon oyunları ve psikososyal çalışmalar yer aldı.

Okul Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; etkinliklerin 8-15 yaş aralığı olan misafir öğrenciler için 22 Mart’a kadar sürdürüleceği; sırasıyla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi olan misafir öğrencilerin okula davet edilerek etkinliklerin uygulanacağı vurgulandı. "Sanatın İyileştirici Gücü 1" etkinliğinin ilkokullara yönelik olarak düzenlendiği; örf ile tanışma etkinliği, müzikli ront, yüz boyama gibi çalışmaların yapıldığı belirtildi.

"Sanatın İyileştirici Gücü 2" adıyla "15 Mart" için planlanan etkinliğe ise Karesi ilçesine bağlı ortaokullarda öğrenim gören afet bölgesinden gelen tüm öğrenciler davet edilerek etkinliklerde; konser, sahne performansları, origami etkinliği ve mandala çalışmaları yapılacağı ifade edildi.