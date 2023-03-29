Depremzede öğrenciler için etkinlik düzenlendi

Bilecik’e gelen depremzede çocuklarının okula hızlı bir şekilde adapte olması için etkinlikler düzenlendi.

Bilecik Merkez Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Ergün Başar ve spor kulübü öğrencilerince deprem bölgelerinden gelen anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikle kentteki öğrencilerin deprem bölgesinden gelen öğrencilerin acılarını paylaşmaları, dayanışmayı artırma, birlik bilinci oluşturmayı hedeflediklerini belirten Ergün, “Oyun parkları, yarışmalar, ikram ve hediyeler ile çocuklarımızın yüzleri gülmesi, mutlu olmaları bizi ayrıca mutlu etti. Depremin etkilerini azaltma, tekrar birlikte ayağa kalkma adına gerçekleştirilen etkinlikte okulumuzdan desteklerini esirgemeyen işyerlerine ve yardım sağlayan ailelerimize gönülden teşekkür ederiz. En büyük teşekkürümüz ise öğretmen ve öğrencilerimize, okul idaremize, elini taşın altına koyan öğretmenlerimize. Görevli tüm öğrencilerimiz emeklerinize sağlık. Birlikte çok daha iyi olacağımız günlerin gelmesi dileğiyle” ifadelerini kullandı.