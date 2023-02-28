Depremzede öğrencilerden servis ücreti alınmayacak

Bilecik’te deprem bölgesinden gelerek eğitime başlayan öğrencilerden okul servisi ücreti alınmayacak.

Bilecik’te Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından kente yerleşerek eğitime başlayan 175 öğrenciden okul servisi ücreti alınmayacak. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Şoförler Odası Başkanı Selman Aydeniz ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ile bir araya gelerek teşekkürlerini iletti.

Vali Kızılkaya konu ile ilgili, “Deprem bölgesinden gelerek Bilecik’imizde eğitime başlayan öğrencimize ücretsiz okul servisi sağlanıyor. Göstermiş oldukları duyarlılıktan ötürü servisçi esnafımızı tebrik ediyoruz. Biz birlikte güçlüyüz” dedi.