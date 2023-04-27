Depremzede öğrencilerin yeni yuvası: Ümraniye Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi

Ümraniye Belediyesi Kahramanmaraş Onikişubat’a kurduğu Yaşam Merkezi’nin içerisine bir de çocuklar ve gençler için kültür ve eğitim merkezi açtı. Onikişubat Yaşam Merkezi’nde yer alan Ümraniye Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi ile yaklaşık 300 çocuk ve gencin hem eğitimi hem de boş zamanlarını değerlendirebilmesi için kültürel aktiviteler düzenleniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Ümraniye Belediyesi Onikişubat’ta depremzedelere teslim ettiği 512 konteynerlik Yaşam Merkezi’nde çocuk ve gençlerin de zamanlarını geçirebilecekleri bir Kültür ve Eğitim Merkezi kurdu. Ümraniye Belediyesi, milli eğitim ve müftülük koordinasyonunda gönüllü 10 öğretmen, Yaşam Merkezi’nde kalan çocukların eğitimlerine katkı sağlıyor. Ümraniye Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi’nde her yaştan yaklaşık 300 çocuk ve gencin sınav ve ders takviyelerinin yanı sıra kültürel faaliyetler ile de keyifli vakit geçirmeleri için ayrı ayrı alanlar oluşturuldu.

Derslere katkı, sınavlara hazırlık

İlk, orta ve lise düzeyindeki öğrencilerin eğitim gördüğü, 24 ve 14 kişilik iki sınıfın yer aldığı merkezde öğrencilere gönüllü 10 öğretmen tarafından Türkçe, matematik, fen bilgisi gibi takviye dersler veriliyor. Burada verilen dersler öğrencilere LGS ve YKS’ye hazırlık noktasında önemli katkı sağlıyor. 25 kişilik ana sınıfının da yer aldığı Ümraniye Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi’nde; sinema, tiyatro ve diğer sahne şovlarının yapıldığı 80 kişilik bir etkinlik ve oyun salonu da bulunuyor.

2 bin kitabın bulunduğu kütüphane de hizmette

Çocuk ve gençler buradaki etkinlikler sayesinde sosyalleşerek, keyifli vakit geçiriyor. İçinde 2 bin kitabın yer aldığı bir kütüphanenin de bulunduğu salonda etkinlikler gün boyunca devam ediyor. Yaklaşık 300 çocuk ve gencin kayıtlı olduğu kültür ve eğitim merkezindeki faaliyetler, bölgedeki hayat normale dönünceye kadar devam edecek.