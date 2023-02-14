Depremzede Şevli: 'Çok dehşet verici bir şeydi'

Van’ın Edremit ilçesinde yer alan Uygulama Oteli depremzedelere kucak açtı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde evleri hasar gören Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adıyamanlı depremzedeler, Van’ın Edremit ilçesindeki Uygulama Otelinde misafir ediliyor. 49’u çocuk olmak üzere 190 depremzedenin misafir edildiği otelde, çocuklar için özel oyun alanı oluşturuldu.

Gaziantep’ten gelen Sakine Şevli isimli vatandaş depreme uykudayken yakalandıklarını ifade ederek, “Oğlum ve torunlarım evdeydi. Herkes gibi uykuda yakalandık. Çok şiddetli bir sarsıntıyla uyandık. Çok dehşet verici bir şeydi. Çok korktuk. Rabbim kimseye göstermesin” dedi.

“Her ihtiyacımız burada karşılanıyor”

Depremden hemen sonra Van’daki Uygulama Oteline yerleştirildiklerini aktaran Şevli, “Burada bize çok iyi bakıyorlar. Her ihtiyacımız burada karşılanıyor. Özlemle beklediğimiz kardeşlik bağı, kenetlenme çok güzel. Keşke her zaman böyle olabilsek. Pandemi döneminde önceki muhabbeti, önceki birlikteliği maalesef kaybetmiştik. İster komşuluk ilişkileri olsun ister misafirperverliği olsun var olanı da yitirmiştik. Ama Rabbim sanki hatırlatıcı bir şekilde, insanları birbirine daha çok kenetledi, daha çok bağladı. ‘Her şerde bir hayır vardır’ diyoruz ya, bundaki hayır da böyle oldu. İnsanların kenetlenmesi oldu. Rabbim bir daha yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

“Allah devletten yüz bin kere razı olsun”

Malatya’dan apar topar geldiklerini belirten Ayşe Altındağ isimli depremzede ise iki depreme de içerdeyken yakalandığını vurgulayarak, “Saat 04.00 sıralarında uyandım. Uyanmamla birlikte yer sallandı. İkinci depremde yine içerdeyken yakalandım. Ben şehit eşiyim ve tek başıma yaşıyorum. Evlerimiz hasar gördü. Ben razıyım, Allah devletten yüz bin kere razı olsun” dedi.

Gaziantep Şahinbey bölgesinden gelen Kenan Özel isimli vatandaş da, “Depremin durmasını bekledik durmadı. Biz de buraya geldik. Burada bizlerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.