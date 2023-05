Depremzedeler: 'Şok olduk'

CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Tekirdağ’da misafir edilen depremzedelerin hemen seçimden sonra çıkarılma kararından sonra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, depremzedeleri tek tek ziyaret ederek bu duruma, "Şık bir durum" değil yorumu yaptı. Depremzedeler ise kararı görünce şoke olduklarını ifade ettiler.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen asrın felaketi depremden hemen sonra CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Tekirdağ’da misafir edilen depremzedelerin kaldıkları otellerde çıkarılma kararı ve ortaya çıkan görüntüler büyük tepkiye sebep oldu. Vali Aciz Yıldırım, bugün o depremzedeleri tek tek ziyaret ederek, devletin her zaman yanlarında olduklarını ve yaşanan bu durumun şık olmadığını ifade etti. Depremzedeler ise bu durum karşısında şoke olduklarını ifade ettiler.

Depremzedeleri ziyaret ettikten sonra açıklama yapan Vali Yıldırım, “Sağlıkçılarımız hastanelerimizde bunların tedavileriyle ilgileniyor. Gerek deprem nedeniyle meydana gelen sağlık ihtiyaçları gerekse kronik ya da daha sonradan oluşan sağlık ihtiyaçları bunların tamamıyla ilgileniyoruz. Devletimiz bütün kurumlarıyla depremzedelerimizin zaten bütün vilayetlerde olduğu gibi Tekirdağ’da da onların yanında da bu anlamda herhangi bir sıkıntı yok. Dün talihsiz bir olay meydana gelmiş. Ayın 21’inden itibaren yani önümüzdeki pazardan itibaren bugüne kadar verilmiş olan hizmetleri verilmeyeceğini bildirilmiş. Bunu yapan bir belediye, biz zaten depremzedelerimizin yanındayız. Her zaman için ama onlar bugüne kadar işte biz ilgilendik diyorlarsa sağ olsunlar ona söyleyecek bir şey yok. Ama tabii şık bir durumda değil, kendilerini ilgilendirir. Dediğim gibi ben buna yorum yapacak durumda değilim ama ilimizdeki bütün depremzedeleri zaten devletimizin güvencesi altındırlar. Depremzedelerimizi gezdik dolaştık. Onlara da devletimizin bu teminatını verdik. Devletimiz güçlüdür ve her şeyiyle bütün kurumlarıyla da zaten depremzedelerimizin yanındadır. Kendileri ne kadar isterlerse burada kalmaya devam ederler. Ne zaman gitmeyi arzu ederlerse gitmeleri için de zaten devletimizin yeterli imkanları vardır zaten. Her zaman da olacaktır. Onlar gitmek istedikleri yerlere kendilerine ulaştırırız, tercih kendilerini. Mevcut bulundukları yerde mi kalacaklar. Şu anda tabii ki arkadaşlar tabii ki bu mevcut bulundukları yerde kalacaklar. Hiç endişe etmesine gerek verecek bir durum yoktur. Biz onlara kurumlarımızın bütün imkânlarıyla onlarla ilgilenmeye onlara bakmaya devam edeceğiz. Merak etmesinler. Hiç bir süre yok istedikleri kadar aileler burada kalabilecekler. Kendi iline gitmek isteyenlere de yardımcı olacağız. Bugüne kadar yaklaşık 76 aile kalmış girenler çıkanlar var. Toplamda 350-400 kadar bir deprem bize demiş, bu şekilde otellerde ve apartlarda kalmışlar. Şu an elimizdeki depremzede sayısı 118. Bu rakamları belediyede biliyor” dedi.

"O tebligatları görünce şok olduk"

Şanlıurfa’dan gelen depremzede aileden Mehmet Yıldız da, “Eşimle birlikte buradayız. Gönül isterdi ki böyle şeyler olmasaydı. Siyasete alet edildik gibi bir his içerisindeyiz. O tebligatları görünce şok olduk tabi. Başka ne diyebiliriz ki” diye konuştu.

Şanlıurfa’dan gelen depremzede Emine Çoban yaptığı açıklamada, “Bir anda yazı yazıldı. İşte ‘Pazar günü artık sondur gideceksiniz’ diye ne yapacağımızı bilemedik. Bir anda şaşırdık. Annemle buradayız. Sonra gerekli yerlere başvurduk. Süleymanpaşa Belediye Başkanı geldiler. Onlarla görüştük, gerekeni yapacağız dediler. Bize birden güven geldi. Evlerimiz çatlak evlerimize giremiyoruz. Valimiz geldi içimiz rahatladı. Önümüzdeki süreç bize ne gösterecek biz de bilemiyoruz. Sağ olsun devletimiz bize sahip çıktı. Biliyorduk Cumhurbaşkanımız bize sahip çıkacak. Sağ olsun ona güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

Depremzede Süheyla Yıldız ise “Allah devletimizden razı olsun” dedi.