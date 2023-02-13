Depremzedeler Akseki'de de ağırlanıyor

10 ilde etkili olan Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından, bölgeden tahliye edilen 50 depremzede Antalya’nın Akseki ilçesine getirildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeden tahliye edilen 50 depremzede Akseki ilçesine getirilerek belediyeye ait otele ve Akseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen evine yerleştirildi.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, deprem bölgesinden tahliye edilen depremden etkilenen 50 depremzedenin Akseki’ye getirildiğini ve Belediyeye ait otel ile Akseki öğretmen evine yerleştirildiğini söyledi. Çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Özkan, "Misafirlerimiz öncelikle sağlık kontrolünden geçirildi. Depremin ilk gününden itibaren bölgeye yardım tırları ile belediyemize ait 8 kişilik arama kurtarma ekibi ve bir adet iş makinasını AFAT koordinasyon merkezine sevk ettik. Bugünde gelen misafirlerimizi ilçemizde ağırlamaktan mutluyuz” dedi.

Özkan, ayrıca Akseki Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 7 kamyon odun bölgeye gönderildiğini dile getirdi.