Depremzedeler Ardahan'da üniversite sosyal tesislerine yerleştirildi

Depremzedeler Ardahan’da üniversite sosyal tesislerine yerleştirilmeye başlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşlar Ardahan’a getirilmeye başlandı. Depremzede ailelerin konaklanması için üniversite sosyal tesislerine yerleştirilmeye başlandı.

Depremzedeleri ziyaret eden Ardahan Valisi Hüseyin Öner, devlet olarak yaraların sarılması için seferber olunduğunu ifade etti. Depremzedeler ile bir süre sohbet eden Vali Öner, "Acınız acımızdır. Depremin olduğu an itibariyle devletimiz vatandaşı için seferber oldu. Bize düşen her ne varsa yapılıyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.