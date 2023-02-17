Depremzedeler çadır kentte saf tuttu

Adıyaman'da depremzedeler çadır kentte saf tutarak, Miraç Kandili'nde dua edip, namaz kıldı.

Depremzedeler çadır kentte saf tuttu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Adıyaman’da depremzedeler çadır kentte saf tutarak, Miraç Kandili’nde dua edip, namaz kıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan depremden zarar gören Adıyaman’da vatandaşlar, çadır kentte saf tutarak Miraç Kandili’nde dua edip, namaz kıldı. Çadır kent içerisindeki boş bir alanda toplanan vatandaşlar, ellerini açıp Bursa İl Müftülüğünde görevli din görevlilerinin duasına eşlik etti. Duygusal anların yaşandığı gecede yetişkinlerin yanı sıra çocuklar da namaza durarak dua etti.