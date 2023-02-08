Depremzedeler Çaycuma'dan veteriner desteği

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Vicdan, Empati ve Farkındalık Derneği (VEFADER) ve Doğuş Veterinerlik ekipleri deprem bölgesinde yara sarmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş‘ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından depremden etkilenen insanlar ve hayvanlar için de harekete geçti. 2 araç 6 kişilik ekiple gıda, battaniye, jeneratör, ilaçlar gibi malzemelerle deprem bölgesine ulaştılar. Öncelikle Hatay’a ardından Elbistan’a geçen VEFADER ve Doğuş Veterinerlik ekipleri enkazda kalan insanlarında derdine derman olmaya devam ediyor. Osmaniye arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere hareket ettiler.