Depremzedeler Çorum'daki yurtlara yerleştirilmeye başlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan vatandaşların bir bölümü, Çorum’daki Kredi Yurtlar Kurumu’na getirilmeye başlandı.

Deprem bölgesinden bugüne kadar getirilen yaklaşık 100 kişi işlemlerinin ardından Hitit Öğrenci Kız Yurdu’na getirilerek yerleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, KYK yurduna getirilen depremzedelerle yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kahramanmaraş merkezli ülkemizi sarsan büyük bir depremin yaşandığını hatırlatan Çağlar, “Şehit olan vatandaşlarımıza Amllah’tan rahmet, yaralılarımıza Allah’tan şifalar diliyoruz” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Valilik koordinasyonunda bölgeye yönelik çalışmaların devam ettiğini anlatan Cemil Çağlar, bölgeye 6 tır insani yardım malzemesi gönderdiklerini, iki aracın bölge halkının tahliyesini sağladığını, 100 gönüllünün ise Kahramanmaraş’ta görev yaptığını söyledi.

Deprem bölgesinden yapılan tahliye işlemleri nedeniyle Valilik koordinasyonunda Hitit Kız Yurdu’nu hazırladıklarını açıklayan Çağlar, “Burada vatandaşlarımız kalmaya başladılar. Bunların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetlerimizi yönetiyoruz. Yurdumuzda psikologlarımız, sosyal çalışmacılarımız, diyetisyenlerimiz, gençlik liderlerimiz 7/24 saat depremzedelerimizle birlikte beraberler. Her türlü çalışmayı yürütüyolar. Tekrar ülkemize, milletimize geçmiş olsun diyoruz. Hep birlikte bu afetin üzerinden milletçe kalkacağımıza inanıyoruz. Bu zor günlerin üstesinden gelmek içinde çalışıyoruz” diye konuştu.

Depreme uykuda yakalandıklarını anlatan Mevlüt Çelik ise, “Evimiz yıkıldı. Biz de buraya sığındık. Korktuk. Evi terk ettik. Sokaklara döküldük. Bulunduğumuz yerde durum çok kötüydü. Binalar uçmuştu” diye konuştu.

’Annem üzerime kapandı’

Deprem bölgesinden gelen Muhammed Özal Çelik, “Gece uyurken sarsıntı ile uyandım. Annem üzerime kapanmıştı. Sonra annem abilerimin durumunu kontrol etti” ifadelerini kullandı.